Palo: laenu võtame, aga mitte jooksvate kulude katteks

Laenuraha on kavas paigutada näiteks taristu ehituseks ja elamumajandusse. Muid suuri katteallikaid senisest väiksemale maksutulule saatest kõlama ei jäänud.

Maris Lauri Reformierakonnast avaldas saates muret tulevase valitsusliidu tulude ja kulude tasakaalu üle. «Kui te excelisse ei vaadata, siis loodan, et teil on ikka vähemalt ruuduline paber olemas, kuhu kirjutada kulud ja tulud,» kommenteeris Lauri loodava valitsuse maksumuudatuste kava.

Ühe plaanina on uuel kolmikliidul kavas jätta ära sotsiaalmaksu langetamine poole protsendi jagu. «Ettevõtjad räägivad sotsiaalmaksulaest, et kõrgepalgalistel tuua koormust alla,» kritiseeris Larui ja toonitas, et see aitaks tuua Eestisse suurema lisandväärtusega töökohti.

Palo oli aga veendunud, et pooleprotsendiline sotsiaalmaksu langetamine ettevõtjaid ei aita.

«Uus kolmikliit on öelnud, et meil on plaan jõuliselt suurendada tulumaksuvaba miinimumi, nii, et kuni keskmist palka saavad inimesed saavad iga kuu rohkem raha kätte,» selgitas ta. Palo kinnitusel tekitavad väikesed maksulangetused, nagu kava sotsiaalmaksu langetada, pigem suuremat segadust.

Sotsiaalmaks hakkab keskerakondlase Kadri Simsoni kinnitusel olema ka järgmisel aastal 33 protsenti. «Kas pooleks aastaks seda langetame, on arutelu küsimus,» selgitas Simson kava eelmise valitsuse maksumuudatusplaan tagasi pöörata.

Palo tõi ka vastusena välja, et reformierakonna maksulangetusplaanidest võidavad ennekõike kõrgepalgalised. OECD soovitab aga Eestil hoopis madalapalgaliste maksukoormust langetada.

Tulumaksu osas on loodav uus kolmikliit aga leppinud kokku tulumaksus, mis on enam-vähem astmeline. «See koalitsioon on tabude lõhkumise koalitsioon. See, milles oleme kokku leppimas ei ole klassikaline astmeline tulumaks,» nentis Marko Mihkels

Palo lisas, et maksusüsteem ei pea ilmtingimata olema väga lihtne ja selge, olulisem on, et see teeniks inimeste huvisid. «Oleme kokku leppinud selles, et tahame aidata kuni keskmist palka teenivaid inimesi. Meil on Excel, oskame arvutada. Oleme kokku leppinud et jooksvate kulude katteks krediiti ei võeta,» märkis Palo.