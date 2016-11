Graanul Invest soovitab põlevkivienergeetikast loobuda

«Muu maailm liigub ikkagi kivisöevaba tootmise poole. Põlevkivi ise on hoopis saastavam kui kivisüsi. Seega ei maksaks Eestil pead liiva alla peita,» rääkis Graanul Investi juhatuse liige Priit Uuemaa kolmapäeval Glimstedti ja Äripäeva korraldatud energiakonverentsil.

Uuemaa sõnas, et põlevkivienergiast loobumine on pikas perspektiivis kallim, kuid see on valikute küsimus, kas elada puhtamas keskkonnas ja selle eest veidi rohkem maksta või jätkata endist viisi. «Eesti baasenegia vajaduse saab katta biomassiga, ja tiputarbimise tuulega,» sõnas ta.

Lisaks tõi Uuemaa välja, et Eesti on suhteliselt hästi integreeritud Põhjamaadega ja seetõttu saab energiavajaduse rahuldamiseks kasutada ka välisühendusi. «Me ei pea tingimata põlevkivienergiast kinni hoidma. Sellest vabanemine ei pea olema utoopia,» ütles Uuemaa.