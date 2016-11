Agentuur: investeeringute puudumine võib kaasa tuua uue naftašoki

«Meie arvame, et juhul kui vastuvõetud projektide arv jääb 2017. aastal madalaks juba kolmandat aastat järjest, muutub üha ebatõenäolisemaks, et nõudlust ja pakkumist jääb 2020-ndat aasta alguses tasakaalu ilma, et algaks uus buumi-languse tsükkel,» kirjutas IEA värskes aastaraportis World Energy Outlook.

Naftaturul on valitsenud viimased paar aastat ülepakkumine, mille tõttu on musta kulla hind kukkunud enam kui 100 dollarilt 2014. aasta keskel alla 30 dollarini barrel selle aasta alguses. Selle tulemusena on loobunud naftakompaniid uutesse projektidesse investeerimisest.

2014. aastal investeerisid naftakompaniid uuringu- ja naftatootmisprojektidesse 780 miljardit dollari, eelmisel aastal langes investeeringute maht 200 miljardi dollari võrra ja sel aastal peaks langema veel 140 miljardi dollari võrra. Agentuuri sõnul oli uute konventsionaalse naftaprojektide kinnitamine nii madal viimati eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel.

IEA arvab, et kuna uue konventsionaalse nafta leiukoha kasutuselevõtuks kulub kolm kuni kuus aastat, on risk, et ilma investeeringute kasvuta kaob tasakaal nõudluse ja pakkumise vahel. Agentuuri hinnangul vajab naftatööstus investeeringuid 700 miljardit dollarit aastas ning, et aastaks 2020 saabuks tasakaal nõudluse ja pakkumise vahel, oleks vaja nafta hinda 80 dollarit barrel.

Täna on nafta hind 45 dollarit barrel.