Rootsi keskpank kaalub digitaalraha kasutuselevõttu

Maailma vanim keskpank pole veel otsustanud, kas ta on ka esimene keskpank, mis emiteerib esimesena digitaalraha, kui legaalsed ja tehnilised probleemid on lahendatud.

«Ehkki esimesel pilgul näib e-krooni kasutuselevõtt lihtne, on see keskpanga jaoks midagi täiesti uut ning pretsedenti, mida järgida, ei ole,» ütles Rootsi keskpanga, Riksbanki asepresident Cecilia Skinsley Stokholmis peetud kõnes.

Rootsi ei ole ainus riik, kes uurib seda teemat. Sel aastal on diskuteerinud seda teemat Suurbritannia ja Kanada keskpank.

«Sularaha väike kasutatavus tähendab, et see on palju põletavam teema meile kui enamikule teistele keskpankadele,» selgitas Skinsley. Samas toonitas keskpankur, et digiraha ei asenda sularaha vaid saab olema pigem sellele lisaks. «Riskbank jätkab pangatähtede ja müntide emiteerimist niikaua kui nende järele on meie ühiskonnas nõudlus,» lisas ta.