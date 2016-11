Nordea ja ametiühingu kokkulepe jäi hüvitiste tõttu sündimata

Eesti Finantstöötajate Liidu (EFL) aseesimees ja Nordea ametiühingu nõustaja Tanel Erik Podar rääkis BNS-ile, et mõlema poole positsioonid on teineteisest liiga kaugel.

«Nordea hinnangul on seaduses sätestatud miinimum Nordea ja DNB ühinemise tõttu koondatavatele Nordea töötajatele piisav kompensatsioon. Samas kui Nordea töötajad on teinud aastaid tööd hinge ja pühendumusega, mis kindlasti ei ole olnud vaid seaduses sätestatud minimaalne tööpanus,» märkis ta.

Podar põhjendas, et varasem kogemus pankade liitumisest on näidanud, et koondatakse 20-30 protsenti töötajatest.

«Selline hulk töötajaid ei leia lühikese aja jooksul uut erialast tööd, kuid samal ajal vajavad nende perekonnad ülalpidamist. Töötajad soovivad, et Nordea tunnustaks neid Eesti suuruselt kolmanda panga ehitamise eest ja ei heidaks neid lihtsa käepigistusega üle parda, kui neid tööandja poolt tehtud ühinemisotsuse tulemusel enam vaja pole,» lisas Podar.

Podar ei soostunud täpsustama, kui suurt lahkumishüvitist Nordeast koondatavad töötajad soovivad, kuid ütles, et igasugune mõistlik täiendav hüvitis lisaks ühe kuupalga suurusele seaduses sätestatud koondamishüvitisele oleks positiivne areng.

«Eriti arvestades, et ühinemine ei ole tööandjast sõltumatu majandusliku olukorra halvenemine, vaid tööandja otsusel toimuv restruktureerimine, mida kasumlik pank võiks teha viisil, mis näitab üles tänu nende töötajate suhtes, keda pärast ühinemist enam vaja ei ole.»

Seetõttu kaaluvad Nordea panga töötajad erinevaid meetodeid, kuidas panga juhtkonnale oma rahulolematust näidata. Küsimuse peale, mida ametiühing täpsemalt teha kavatseb, vastas Podar, et käiku võivad minna kõik seaduslikud meetodid, millega töötajad oma arvamuse tööandjale teatavaks võivad teha.

«Täpseid plaane siiski veel ei avaks,» märkis ta.

Eelmine panga juhtkonna ja ametiühingu vaheline kohtumine toimus novembri alguses, kuid seal ei jõutud samuti üksmeeleni.

Nordea ametiühingusse kuulub nüüdseks 294 töötajat ehk ligi kaks kolmandikku töötajaist.

Nordea ja DNB pangad ühendavad oma äritegevuse Eestis, Lätis ja Leedus, luues uue ühendpanga, mille peakontor hakkab asuma Eestis.