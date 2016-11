Suurettevõtted keelitavad Trumpi Pariisi kliimaleppest mitte taganema

Kiri avalikustati Marrakechis ÜRO kliimakõnelustel ja selles kutsutakse presidenti säilitama USA osavõtt Pariisi leppest, et jätkata suunas, mis hoiab maakera temperatuuri tõusu 2 kraadi piires.

Trump on nimetanud maakera soojenemist pettuseks ja lubanud leppest taganeda.

Novembri algul jõustunud Pariisi lepe võimaldab ettevõtetel muuta miljardeid dollareid olemasolevaid madalsüsinikuinvesteeringuid triljoniteks dollariteks, mida maailm vajab kõigi varustamiseks puhta energia ja heaoluga, seisab kirjas.

Üleskutsele on teiste hulgas alla kirjutanud firmad nagu DuPont, Gap Inc, Hewlett Packard, Hilton, Nike, Starbucks, General Mills, Kellogg Company ja Levi Strauss & Co ning Euroopa suurfirmad Schneider Electric ja Unilever.

Allakirjutanud hoiatavad, et madalsüsinikumajanduse arendamisest kõrvalejäämine seab USA majanduse ohtu.