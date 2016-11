Astmeline tulumaks võib valusalt puudutada väga väheseid

Koalitsiooniläbirääkimistel osalev keskerakondlane Jaanus Karilaid ütles täna, et maksusüsteemi viiakse sisse astmelise tulumaksu põhimõte. «Parlamendiliikmed maksavad tulevikus rohkem ja need, kes teenivad alla 1700 euro, maksavad vähem, » ütles Karilaid. 1700 eurost suuremat brutopalka teenijaid tabab kaotus juhul, kui tulumaks tõuseb 26 protsendini ja tulumaksuvabamiinimum kasvab 170lt eurolt 500ni.

Juba aastaid palgauuringuid korraldanud Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ütles, et 1700 eurot on isegi üllatavalt kõrge tase, kust hakata rohkem maksma. «1463 eurose netopalga teenijad on Eestis see grupp, kes tunneb ennast hästi meie uuringute järgi » ütles Seeder.

Inimesi, kes teenivad Eestis 1300-1500 eurost netopalka, on palgasaajatest vaid 5 protsenti.

Tema sõnul on nende inimeste, kes ütlevad, et nad tulevad keskmiselt toime, mediaannetopalk 1045 eurot kuus. Väga paljud Eesti inimesed jäävad gruppi, kus teenitakse alla 1300 euro kätte, märkis Seeder.