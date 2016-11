Pillesaar: ELi rahade lõppemisel EAS kaob

«Ühel hetkel [EAS] kaob niikuinii, kui Euroopa Liit enam meid ei toeta. Ilmselt see raha, mis on pakkuda, oleks mõttekas vastu võtta, aga pärast seda küll vältida igasugust maksudega raha kogumist ja siis selle tagasi jagamist,» ütles Pillesaar BNS-ile.

«[Riiklik toetuste jagamine] on protsess, mille käigus pool raha läheb kaduma ja ülejäänu rikub turgu, kuna toetust ei saa parimad äriideed, vaid igasugustel subjektiivsetel asjaoludel ametnike poolt valitud ideed, mis iialgi ei kattu sellega, mida äriinimesed valiksid,» rääkis Pillesaar.

«Ma saan aru, see on häälte ostmiseks poliitikute töövahend, sina saad toetust, ole hea toeta meid ka siis, varjatud korruptsioon tegelikult. Seda jama tegelikult ei ole vaja, kõik need ametnikud võiksid minna tootvale tööle,» ütles Pillesaar.

Teenusmajanduse koda soovib ka mõnede riigifirmade müümist ja börsile viimist. «Lihtsalt maha müümisel võivad tekkida küsimused, et kas ikka hind on õige, äkki on Vene kapital või midagi sellist. Kõige lihtsam on börsile viia, sest siis muutub ettevõte läbipaistvaks ja saab endale professionaalse ärilise juhtkonna poliitilise asemele, kes ei jaga omadele sidruneid,» sõnas koja juhatuse esimees.

«Ma arvan, et kõike ei õnnestu müüa, sest osad ärid on kehvad ja need tuleks lihtsalt laiali saata. Energiamonopol, praamimonopol - need võiks olla vabalt börsiettevõtted, riik võiks seal olla servapidi finantsinvestor kui ta nii väga tahab, aga ma ei arva et see on riigi roll,» märkis Pillesaar.

«Riik on võtnud endale tohutu hulga ülesandeid mingite erinevate valijagruppide survel läbi pikkade aegade ja kellegi meeleheaks, aga see toimub kõik üldsuse huvide arvelt. Maksumaksja maksab selle kinni, see on hästi ebaefektiivne. Süsteem on täpselt sama mis Nõukogude Liidus oli, kõik kuulus riigile ja mitte miski efektiivselt ei töötanud. Seda osa majandusest tuleks radikaalselt vähendada, sest maksumaksja pole jätkusuutlikult nii rikas, et seda üleval hoida,» lisas Pillesaar.

Teenusmajanduse koda saatis loodava koalitsioonivalitsuse moodustajatele seitse ettepanekut, kus muuhulgas soovitakse tervishoid osaliselt erastada, langetada ekspordisektori tööjõumakse, viia suuremate riigiettevõtete osalused börsile ning kaotada riigipoolsed ettevõtlustoetused.