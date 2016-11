Võimu kaotanud Rõivas hoiatab: tuleva aasta eelarvet ei saa defitsiiti lasta

Kuna 2017. aasta eelarve on jõudnud parlamendi menetlusse ja riigikogu ei tohi seadusest lähtuvalt eelarve tasakaalu halvendada, siis tuleval aastal märgatavas mahus laenu võtta ei saa, ütles Rõivas riigikogu infotunnis.

Samas märkis Rõivas, et 2018. aastal saaks suuremas mahus laenu võtta, kuid see eeldaks riigieelarve seaduse muutmist, mis näeb ette struktuurses tasakaalus eelarvet. Samuti tõi Rõivas välja, et Euroopa Liidu eelarve reeglid ei luba liialt suures mahus eelarvet defitsiiti lasta ja kuigi mõned riigid seda teevad, siis ei vaadata sellele hästi.

Esmaspäeval ütles keskerakondlane Kadri Simson intervjuus Eesti Päevalehele, et Isamaa ja Respublica Liidu (IRL), Eesti Sotsialdemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna vahel loodav koalitsioon võiks laenu võtta kuni 100 miljonit eurot ehk umbes 0,5 protsenti SKPst.