Laenude tasumisega on probleeme igal kümnendal kohuslasel

2010. aastal oli probleeme laenude tasumisega 24 protsendil peredest, kes olid endale kohustusi võtnud.

«Probleeme on kõige rohkem olnud Ida-Eesti elanikel,» kommenteeris Kantar Emori uuringuspetsialist Annette Schultz.

«Veerand neist, kes laenudega hätta jäid tunnistasid, et tegemist on püsivate finantsraskustega. Enamasti öeldi aga, et tegemist on ühekordsete probleemidega,» lisas ta.

Üldiselt on laenupered juba aastaid olnud mõnevõrra paremas positsioonis võrreldes Eesti keskmisega ning on seda ka sel aastal.

Eesti perede sissetulekust laenumakseteks kuluv osa ei ole viimase kahe aasta jooksul praktiliselt muutunud ning samamoodi ei ole vähenenud ka nende perede osakaal, kelle laenud moodustavad enam kui 40 protsenti sissetulekutest.

See osakaal on viimase kuue aasta jooksul püsinud suhteliselt stabiilne. Laenu võetakse jätkuvalt enim eluaseme soetamiseks, ehitamiseks või remontimiseks.

Samas on endiselt suurenenud autoliisingu ja kauplustest järelmaksu võtmine. Tänu sissetulekute kasvule on natuke vähenenud laenu põhiosale ja intressimaksele kuluv protsent sissetulekust ja enam kui pooltel laenu võtnud peredest jääb see alla 20 protsendi.

Raskemas olukorras on need leibkonnad, kelle igakuised laenumaksed moodustavad rohkem kui 40 protsenti sissetulekutest. Selliseid peresid on laenu võtnud perede seas 8 protsenti.