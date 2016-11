Õiguskantsleri hinnangul ei saa sotsiaalmaksu langetamist kiirkorras tühistada

Õiguskantsler Ülle Madise ütles «Aktuaalsele kaamerale», et põhiseadus võimaldab riigikogul muuta maksuseaduseid ja kui riigikogus muutub valitsuskoalitsioon, siis on loomulik, et muutub ka poliitika. See aga ei tähenda, et maksumuudatusi võiks läbi viia vaid mõnenädalase etteteatamisajaga.

«Õigusepärase ootuse piiramine ehk antud juhul maksulangetuse mõnenädalase etteteatamisega ärajätmine nõuaks erakordselt kaalukaid põhjuseid,» ütles Madise.

«Kui riigikogu tahab edasi liikuda graafikus, et juba 1. jaanuarist välja lubatud maksulangetus ära jätta, siis tuleks tal riigi kohtupraktikat arvestades näidata, mis on need väga erakorralised asjaolud, mis niisugust muudatust õigustavad,» lisas õiguskantsler.

