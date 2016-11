Kodulaenu saavad pooled küsijad

Järgmisel aastal plaanib laenu võtta ligikaudu sama palju peresid kui 2014. aastal ja enamikul (70 protsendil) neist juba on mõni laenukohustus.

Augustis oli Eestis ligikaudu 245 000 perel ehk 41 protsendil leibkondadest laenukohustus. See osakaal on viimase kuue aasta jooksul püsinud suhteliselt stabiilne. Laenu võetakse jätkuvalt enim eluaseme soetamiseks, ehitamiseks või remontimiseks.

Samas on endiselt suurenenud autoliisingu ja kauplustest järelmaksu võtmine. Tänu sissetulekute kasvule on natuke vähenenud laenu põhiosale ja intressimaksele kuluv protsent sissetulekust ja enam kui pooltel laenu võtnud peredest jääb see alla 20 protsendi. Raskemas olukorras on need leibkonnad, kelle igakuised laenumaksed moodustavad rohkem kui 40 protsenti sissetulekutest. Selliseid peresid on laenu võtnud perede seas 8 protsenti.