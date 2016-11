Veerandil Eesti peredest on sääste alla 500 euro

Kolmandik vastanud peredest ei osanud öelda, kui suured nende säästud on. Viiendikul Eesti peredest on sääste 1000 kuni 50000 eurot. Neid, kellel on kõrvale pandud rohkem kui 5000 eurot, on väga vähe.

«Säästetakse mustadeks päevadeks. Ka kinnisvaraga seoses, kas eluaseme ostuks, remondiks või ehituseks,» rääkis Kantar Emori uuringuspetsialist Annette Schultz.

Ligikaudu 70 protsenti peredest aga hindab oma pere käekäiku heaks ja kolmveerand peredest usub, et suudaksid vajadusel säästa. Ligikaudu sama suur oli säästa suutvate perede osakaal ka enne majanduskriisi, kuid 2012. aastaks oli see langenud 65 protsendini. Kui vahetult pärast majanduskriisi tajusid säästmisvõime kasvu enamasti suuremat sissetulekut teenivad perekonnad, siis viimastel aastatel on ka keskmise ja madalama sissetulekuga perede säästmisvõime nende hinnangul paranenud.