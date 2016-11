Trasberg: Reformierakond kasutas Eesti Panka oma huvides

Oma Vikerraadio kommentaaris toob Trasberg välja, kuidas Eesti Pank osales ühe partei (Reformierakonna) ja ettevõtjate lobigrupi töös ning aitas nende seisukohti kujundada, mis on tema hinnangul lubamatu. Trasberg peab silmas Taavi Rõivase kokku kutsutud ja Erkki Raasukese juhitud töögruppi, mis käis peaministri lahkumise eel välja 80 ettepanekut Eesti majanduse elavdamiseks.

«On loomupärane, et ettevõtjate lobitegevuse eesmärk on küsida riigi käest rohkem odavaid välistöötajaid ja maksude alandamist. Aga kuna tegemist on ühe erakonna kokku kutsutud töörühmaga, tekib küsimus, mida tegi selles seltskonnas Eesti Pank,» rääkis Trasberg.

