Helsingi-Tallinna tunnel on väga realistlik

Tänapäevasele visionäärile kohaselt on tema lemmikriideesemeks punane kapuutsiga pluus, millega käib igal pool, ka kohtumas Jaapani peaministri Shinzō Abega, kelle kaaskonda kuulub 50 musta riietatud ametnikku.

Möödunud reedel astus Vesterbacka rahvusvahelise valitsus- ja korporatiivsuhete agentuuri Miltton Nordics Eesti esinduse avamisüritusel üles lühikese kõnega, kus ta tutvustas oma Helsingi-Tallinna tunneliplaani. Tema sõnul on Tallinn ja Helsingi Euraasia süda. «Meist ühel pool on Euroopa ja teisel pool on terve Aasia. Nii oleme Euraasia keskmeks, me võime seda nimetada Euraasia pealinnaks, kui soovite,» kõneles Vesterbacka. Postimehel oli võimalus Peter Vesterbackaga pikemalt vestelda.