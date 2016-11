Kivimägi: kokkuleppevedude piiramine ettevõtlusvormiga pole põhjendatud

Majanduskomisjoni esimehe Toomas Kivimägi sõnul jõuti istungil kokkuleppele ka selles, kes võib kokkuleppevedusid teostada.

«Domineeriv seisukoht oli see, et fraktsioonidele arutamiseks koostatav eelnõu võimaldab kokkuleppeveoteenuse osutamist nii füüsilisele kui ka juriidilise isikule. Juriidilise isiku puhul on piiravaks tingimuseks see, et seda teenust saab osutada üksnes sõiduauto vastutav kasutaja, ei keegi teine,» ütles Kivimägi.

«Seda seisukohta toetas ka justiitsministeeriumi esindaja, kes leidis, et kokkuleppeveoteenuse osutamise võimaluse piiramine üksnes füüsilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtjaga pole õiguslikult põhjendatav,» lisas Kivimägi.

Majanduskomisjoni liikme Erki Savisaare hinnangul oleks selguse seisukohalt parem, kui kokkuleppevedude teostaja oleks ainult füüsiline isik.

«Sõidujagamine ja taksoteenus peaksid olema selgelt eristatavad teenused. Sõidujagamise eesmärk on eeskätt oma vara parem kasutamine, mitte selle teenuse osutamine põhitegevusena,» ütles Savisaar.

Majanduskomisjoni istungil kaaluti alternatiivina kokkuleppevedude teavituskohustust majandustegevuse registri kaudu, mitte läbi maksu- ja tolliameti, nagu oli varasem seisukoht.

26 Riigikogu liikme algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu arutelul osalesid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning justiitsministeeriumi esindajad.