Oleg Ossinovski: orjatöö tuleb ära kaotada!

Astmeline tulumaks on Ossinovski sõnul vale tee. «Selle asemel tuleks tõsta miinimumpalka 800 euroni. Odavad töökohad sellisel juhul küll kaovad, aga meile pole ka selliseid töökohti vaja, kus ettevõtjad töötajaid nagu orje ekspluateerivad 500 euro eest kuus!» lausus Ossinovski.

Ettevõtete kasumitele tulumaksu taastamine tähendaks Ossinovski sõnul naasmist aastasse 2000.

Mida tähendaks ettevõtetele tulumaksu kehtestamine, kas offshore`indus saaks jälle tuult tiibadesse? See maksumuudatus oli Eesti valitsuse peamine samm, mis tõi paljud ettevõtted nö hallist tsoonist välja, rääkis Ossinovski. «Tänasel päeval me enam ei karda makse näidata ja deklareerida. Ja pealegi on meil tänu sellele siin suur hulk välismaiseid investoreid, » lausus Ossinovski.

Ossinovski arvates peaksime tegutsema loovamalt ja ebastandardsemalt. «Näiteks hakkame müüma kodakondsust, nagu Malta, kes teenib sellest igal aastal miljard eurot tulu. Aga meie siin vaidleme 100 miljoni eurose laenu võtmise üle ja kõik on närvis!» rääkis ta.

Ossinovski hinnangul võiksime langetada dividendidelt makstavat tulumaksu näiteks 10 protsendile. «Saaksime endale piltlikult öeldes ettevõtteid Apple`ist Microsoftini.Suured ettevõtted tooksid oma peakontorid Eestisse ja hakkaksid siin dividende maksma, » lausus Ossinovski.

Ossinovski sõnul tasub kindlasti osa riigifirmasid börsile viia, sest riigil pole vaja äri ajada. «Praegu toimuv on täielik absurd, » ütles Ossinovski. Ta kirjeldas, kuidas riik peab EVR Cargo omanikuna tegelema kõigega alates liiprite vahetusest kuni vedurite remondini. «Miks peaks maksumaksja rahaga vahetama liipreid»? küsis Ossinovski, kelle hinnangul rikub see konkurentsi. «Mida vähem riiklikke ettevõtteid, seda parem. Ideaalis ei peaks neid üldse olema»

Vabaneda saab riigifirmadest Osssinovski sõnul erinevalt: erastada, minna börsile, panna üldse kinni. «Suletud riigiettevõtete asemele tekivad kohe uued eraettevõtted, mis on palju efektiivsemad ja korruptsioonist vabad, » rääkis Ossinovski, kelle sõnul tuleks alustada EVR Cargost, sest transiiti Eestil enam eriti niikuinii pole ja sellesse sektorisse investeerida pole mõtet.

Ossinovski lisas, et tema müüks tegelikult kõik riigifirmad maha. «Milleks meile Eesti Energia? Tema elekter on maailma kõige kallim! Me doteerime seda oma maksudega, laseme metsa maha raiuda. Milleks?» arutles Ossinovski. Tema hinnangul võiks Eesti Energia maha müüa ja lasta eraettevõtlusel otsustada, mida teha elektritootmisega.