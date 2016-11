Eamets: Tallinna-Helsingi tunnel annaks täiesti uue tõuke Eesti majandusele

Intervjuus Vikerraadiole märkis Eamets, et talle tundub üha rohkem hea plaanina Tallinna-Helsingi tunnel, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Kui me suudaksime tekitada ühtse metropoli Läänemere äärde ja siduda ära Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome, annaks täiesti uue kvaliteedi ja arengutõuke Eesti majandusele,» sõnas professor, kes on seda meelt, et kui Soomel läheb hästi, läheb ka Eestil hästi ning vastupidi.

Muuhulgas tõdes Eamets intervjuus, et laenuvõtmisega, mida loodav valitsuskoalitsioon on lubanud teha, on Eesti hiljaks jäänud, sest EL on karmistanud eelarvepoliitika kontrolli.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.