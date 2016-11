Valga linnapea: viinarallit Eesti-Läti piiril võib pidada parimaks regionaalpoliitiliseks sammuks

«Eesti-Läti aktsiisierinevustest algatatud kaubarallit võib naljaga pooleks pidada parimaks valitsuse poolt tehtud regionaalpoliitiliseks meetmeks,» kirjutab sotsiaaldemokraadist Valga linnapea Kalev Härk oma blogis.

Ta selgitab, et iga päev sõidab tuhandeid inimesi Lõuna-Eesti piirile Valkasse ja Iklasse ning nendest inimvoogudest on tekkinud aktsiisiturismi kõrvaltulu, mille saavad kohalikud väikeettevõtjatest juuksurid, kohvikupidajad, majutusettevõtted, jne. «Mis seal salata, et ka Valgas asuvatel transpordiettevõtetel on tänu mõnevõrra soodsamale Läti kütusele edu teiste Eesti konkurentide ees,» sõnab Härk.

Valga linnapea, kes usub, et riikliku maksupoliitika kujundamisel tulekski arvesse võtta ka piirkondlikke eripärasid ja mitte ainult keskenduda keskvalitsuse rahakoti täitmisele, pakub muuhulgas, et aktsiisimäärad võiksidki riigisiseselt erinevad olla. «Lepikski kokku, et näiteks omavalitsuste territooriumil, mille tulud inimese kohta on teatud tasemest allpool, rakendatakse müügikohtades viieks järgnevaks aastaks madalamaid aktsiise nii kütusele, alkoholile, elektrile?» lausub Härk.

Tema sõnul on samasugust ajutist elektrienergia aktsiisimäära langetamist võimalik rakendada ka regionaalselt ebasoodsas asukohas asuvatele uutele või oma tootmist laiendavatele ettevõtetele. Kaaluda võiks ka riigilõivude regionaalset diferentseerimist. «Eesmärk oleks luua ajutised riigisisesed maksuparadiisid, mis hajutaksid pikas perspektiivis Eestis inimesi ja ettevõtlust,» märgib Härk ja loetleb veel terve rida ettepanekuid, mis võiks ühtlustada Eesti erinevate piirkondade arengut.

«Kuulen juba valvsaid hääli, et kas see kõik ulmeline või liiga keeruline pole?» ütleb Valga linnapea oma arvamusloo lõpus. Tema sõnul aga ei saagi riik ja selle toimimine olla lihtsad. «Roostetanud rauda ei saa enam peenhäälestada - see vajab tänapäevase nutiseadmega asendamist,» nendib Härk, olles seda meelt, et meie kohalikud omavalitsused ning maksu- ja tolliamet on piisavalt võimekad, et ka senisest keerukamaid maksulahendusi administreerida.

Loe veel teistestki maksupoliitilistest ettepanekutest, millega võiks parandada ka regionaalset arengut, lähemalt Valga linnapea blogist.