Trumpi võidu mõju jäi üürikeseks: nael pöördus tagasi langusesse

Tänase languse põhjuseks on Inglise Panga teade, et Suurbritannia inflatsioon aeglustus oktoobris ootamatult 0,9 protsendile, veel septembris oli see näitaja üks protsent ning analüütikud ennustasid inflatsiooni kasvu jätku.

Naela kurss langes täna hommikul kõigi 16 olulisema valuuta vastu. Euro vastu oli languseks 1,1 protsenti, eelmisel nädalal oli nael aga tugevnenud 3,2 protsenti.

Dollari vastu odavnes nael 0,5 protsenti, eile oli languseks 0,8 protsenti.