Siim Kallas: Trumpi võidu puhul on kõige ebaselgem, mis saab dollarist

«Anna Ahmatova ütles oma kuulsas «Reekviemis», et on vaja uuesti elama õppida. Nüüd on nii, et Donald Trump on USA president ja meil on vaja selle tõsiasjaga elama õppida,» märgib Siim Kallas arvamusloos Äripäevale.

Kallase sõnul on uus president on lubanud maailmale kuulutada tõelise protektsionistliku kaubandussõja ning ka kõige ettevaatlikumad vaatlejad on veendunud, et midagi ta selles vallas tõesti ka teeb.

«Minule on kõige ebaselgem, mis hakkab juhtuma dollariga,» märgib Kallas. Ta lisab, et iga populist lubab alandada makse ja suurendada riigi kulutusi, kuid selleks, et tekkivat puudujääki katta, on vaja raha juurde trükkida või laenu võtta.

