Vaata, millistes riikides on limonaadimaks juba olemas

Kõikides riikides, kus rakendatakse või kavatsetakse rakendada tervisega seotud makse, on muu hulgas maksuobjektiks ka karastusjook, selgub rahandusministeeriumi sellel aastal läbi viidud analüüsist, mis keskendus energiajookide aktsiisiga maksustamisele. See on ka põhjus, miks maks on saanud nimeks limonaadimaks.

Karastusjooke maksustatakse kuues Euroopa riigis, Mehhikos ning Berkeleys (USA) ning hakatakse maksustama Suurbritannias, Belgias ning Guardiani andmetel ka Portugalis. Karastusjoogid on maksuobjektina kergelt identifitseeritavad ning nende koostis on suhkrusisalduse poolest suhteliselt sarnane, selgitavad analüüsi autorid.

Norras ja Prantsusmaal maksustatakse sama määraga nii suhkruga magustatud kui ka kunstmagusainega magustatud jooke. Soomes rakendub kunstmagusainega magustatud jookidele madalam määr kui suhkruga magustatud jookidele. Taanis, Ungaris ja Mehhikos maksustatakse ainult suhkruga magustatud karastusjooke.

Prantsusmaal maksustati algul vaid suhkruga magustatud jooke, kuid selleks et tarbimine ei nihkuks kunstmagusainega jookide suunas, maksustati ka need. Suurbritannias kavatsetakse 2018. aastast kehtestada kahetasemeline maksumäär suhkrut sisaldavatele karastusjookidele. Olenevalt suhkrusisaldusest kavatsetakse maksustada ühe määraga karastusjoogid, mille suhkrusisaldus on üle 5 g/100 ml ja teise määraga karastusjoogid, milles suhkrut üle 8 g/100ml.

Lätis on mittealkohoolseid karastusjooke maksustatud alates aastast 2000. Maksuobjektiks on vesi ja mineraalvesi, millele on lisatud suhkur või kunstmagusaine või lõhnaaine ja teised mittealkohoolsed karastusjoogid. Maksuobjekt ei laiene puu- ja köögiviljamahladele, naturaalsele veele, mineraalveele ning kunst-mineraalveele, milledele ei ole lisatud suhkrut või kunstmagusainet ja -lõhnaainet.

Aastal 2000 oli karastusjookidele rakendatud maksumäär Lätis 2,85 eurot/100 l kohta. Maksumäära on tõstetud kahel korral ning aastast 2011 on see 7,4 eurot/100 l kohta.

Guardian vahendab, et 2017. aastast tahab limonaadimaksu kehtestada ka Portugal, et kuidagi moodi vähendada senist eelarve puudujääki. Sellega hakkaks näiteks 330 ml Coca-Cola purk maksma senisest viie eurosendi võrra enam. Aastaga loodab Portugali valitsus eelarvesse saada selle maksuga 80 miljonit eurot lisaks.

Vaata lähemalt ka juuresolevast tabelist.

Riik Maksu sisu ja määr Soome karastusjoogid, mahlad ja pudelivesi: - suhkruga magustatud - 0,22 eurot /l - kunstmagusainega magustatud – 0,11 eurot /l Prantsusmaa suhkru- ja kunstmagusainega magustatud joogid - 7,45 eurot /hl; energiajoogid – maksuobjekt on kofeiin ja maksumäär on 1 euro /1 liitrile joogile, milles on rohkem kui 220 mg kofeiini Ungari siirupid ja kontsentraadid (v. a. joogid milles on rohkem kui 25% puuvilja kontsentraati) - 200 HUF/l, ehk 0,6 eurot /l; suhkruga magustatud karastusjoogid 7 HUF/l, ehk 0,02 eurot /l; energiajoogid (olenevalt kaubakoodile, metüülksaniidid, tauriin) 40 HUF/l, ehk 0,11 eurot /l või 250 HUF/l, ehk 0,71 eurot/ l Mehhiko suhkruga magustatud karastusjoogid 1 MXN/l, ehk 0,049 eurot /l Norra suhkru ja kunstmagusainega magustatud karastusjoogid 2,81 NOK/l ehk 0,29 eurot /l siirupid 17,92 NOK/l ehk 1,88 eurot /l Läti vesi ja mineraalvesi, millele on lisatud suhkur või kunstmagusaine või lõhnaaine ja teised mittealkohoolsed karastusjoogid, välja arvatud puu- ja köögiviljamahlad, naturaalne vesi ja mineraalvesi, kunst-mineraalvesi ilma lisatud suhkru või kunstmagusaineta- ja lõhnaaineta. 7,4 eurot/ 100 l Taani karastusjoogid ja maiustused: suhkru sisaldus suurem kui 5 g/ kg - 24,61 DNK /kg ehk 3,28 eurot /kg; suhkru sisaldus väiksem kui 5 g/ kg - 20,93 DNK /kg ehk 2,7 eurot /kg Suurbritannia 2018. aastast rakendub kaheastmeline maks karastusjookidele: > 5 g suhkrut 100 ml ja > 8 g suhkrut 100 ml kohta. Portugal 2017. aastast rakendub kaheastmeline maks karastusjookidele. Kõikide karastusjookide pealt, mis sisaldavad rohkem kui 80 g suhkrut liitri kohta, on maksuna makstav summa 16,46 eurot 100 liitri kohta. Nende karastusjookide pealt, mille suhkrusisaldus jääb alla 80 g liitri kohta, maksuna makstav summa on 8,22 eurot 100 liitri kohta. Magusaid piimajooke maksustama ei hakata.

Allikas: OECD, CTPA/CFA/WP2(2016)