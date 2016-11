PwC: Suurbritannia peab Brexiti tõttu lähiaastatel lisaks laenama 100 miljardit naela

Suurbritannia tänavuse aasta eelarvedefitsiit on kursil, millega jõutaks 67 miljardi naelaga miinusesse, mis on 12 miljardit naela kehvem tulemus kui PwC oli märtsis prognoosinud. Konsultatsioonifirma hinnangul ei jõua eelarve plussi ka 2020. aastaks. Briti uus rahandusminister Philip Hammond peaks tegema järgmise nädala kolmapäeval oma esimese rahanduspoliitilise avalduse. Ta on praeguseks juba hüljanud oma eelkäija George Osborne´i eelarve-eesmärgid.

Majanduskasv peaks järgmiseks aastaks aeglustuma 1,2 protsendile, kuna äriinvesteeringud kahanevad ning tarbijad tunnevad naela kursi langemise järgset inflatsiooni kiirenemist.

«Me ootame, et Brexit avaldab majanduskasvule pikka ja venimajäävat mõju, tegu ei saa olema lühikese terava šokiga,» ütles PwC peaökonomist John Hawksworth.