Nordea pensionifondid kaaluks tõsiselt investeeringuid korralikesse riigifirmadesse

«Riigiettevõtete börsile viimine oleks kindlasti positiivse mõjuga kohaliku kapitalituru arengule,» sõnas Nordea Pensions juht Angelika Tagel loodava valitsusliidu plaani suhtes viia riigiettevõtted börsile. Ta lisas, et Nordea on alati avatud uute investeerimisvõimaluste analüüsiks.

«Otsused sõltuvad ettevõttest, turule emiteerivate väärtpaberite mahust ja muudest investeerimisega seotud aspektidest,» kirjeldas Nordea pensionifondide juht. Kui ettevõttel on atraktiivne hinnatase, usaldusväärne juhtimine, korralikud arenguväljavaated, piisav likviidsus turul ja muud sobivad asjaolud, siis suhtub Nordea Pensions Tageli kinnitusel investeerimise võimalusse täie tõsidusega.

«Fondivalitsejatel on seaduse järgi kohustus lähtuda otsuste tegemisel pensionifondide parimatest huvidest, seda ka siis, kui tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega,» toonitas Tagel.

LHV pensionifondide fondijuht Andres Viisemann ütles eile Postimehele, et kuigi nad vaatavad kõiki uusi börsile tulijaid suure huviga, meeldivad talle endale eraettevõtted rohkem kui riigi osalusega ärid, ning aktsiaemissioonist pakuks talle rohkem huvi riigiettevõtete võlakirjaemissioon.

Riigiettevõtete börsile viimine on taas päevakorda tõusnud seoses loodava valitsusliidu laupäevase otsusega, kus nad kinnitasid, et leppisid kokku, et võtavad muuhulgas ka selle ette.

