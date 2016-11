Pangad tõmbavad buumiohus kinnisvaraärile pidurit

«Laenutaotluste hulk on viimase poole aasta jooksul hüppeliselt kasvanud,» sõnas Swedbanki kinnisvarasektori juht Ero Viik mõni nädal tagasi, lisades, et iga nädal tuleb panka vähemalt üks taotlus, kus soovitakse uues majas finantseeringut minimaalselt viiele üürikorterile, vahendab Äripäev.

Ka Adaur Grupi ja Kinnisvarakooli omanik Tõnu Toompark ütles, et tehingute arv on hüppeliselt kasvanud, kuid ülepakkumist näeb ta pigem äri-, mitte elukondlikus kinnisvarasektoris: «Ostjad on turul ja absoluutarvudes on ka pakkumine suht kõrge, samas kõik mis on, ostetakse ära.»

Toompark toob välja, et üksikuid üürikortereid on riskantne rahastada. «Riskid on väga kontsentreerunud ja seetõttu vastatakse väikeinvestoritele, kes soovivad esimest üürikorterit soetada, eitavalt – ei teata, mis saab siis, kui korter maha põleb või vakantsus tekib,» märkis ta.

