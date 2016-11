Koalitsioonikõneluste eestvedaja Jüri Ratas kinnitas Vikerraadio saates «Uudis+», et kõige olulisemad muudatused puudutavad makse, sest eesmärk on tõsta madalapalgaliste sissetulekut ja üldist turvatunnet, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Aktsiisipoliitikas tulevad muutused, ja väga suured muutused,» rõhutas Ratas, paludes ööpäeva, enne kui ollakse valmis välja ütlema, millised aktsiisid tõusevad, millised kahanevad. Muuhulgas on ilmselt oodata ka suhkrumaksu.

Astmelisest tulumaksust pole aga pikemas perspektiivis Ratase väitel pääsu: «Seda tuleb vaadata tänase Euroopa praktika põhjal ja siin on ainult üks vastus: loomulikult astmeline tulumaks ühel hetkel on Eestis olemas.»

Sotsiaaldemokraat Urve Palo kinnitas esmaspäeva õhtul «Aktuaalses kaameras», et nn limonaadimaksu tulek pole veel kindel ning kuni kõiges pole kokku lepitud, pole milleski kokku lepitud, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Juhul, kui see maks tuleb, siis selle eesmärk on mõjutada käitumist kahes suunas, ühtepidi tarbija käitumist, et ta ostaks vähem suhkruga jooke, aga ka tootja käitumist, et ta vaataks, et võib-olla ta lisab natuke vähem suhkrut oma tootele,» selgitas Palo.

«Me ei räägi suhkrumaksust, mis laieneks toiduainetele. Jutt on olnud terviseedenduse aspektist olulisest limonaadimaksust, mis paneks tootjaid vähem suhkrut jookidesse panustama,» lisas omakorda riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa väitel on aga selline valikuline magusa maksustamine Euroopa Liidu reeglitega vastuolus, kuna kõiki tooteid tuleb kohelda võrdselt.

«Ega siis muud üle ei jää, kui see tõesti peaks nii minema, eks siis käime Soome rada pidi, et läheme Eesti riigi vastu Euroopa kohtusse, nii see rada on käinud nii Soomes kui Taanis,» märkis Potisepp.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.