«See on kõigepealt omaniku küsimus ehk nö osalusküsimus,» märkis suuruselt kolmanda riigile kuuluva ettevõtte Tallinna Sadama juht Valdo Kalm, kommenteerimaks loodava valitsusliidu plaani viia mõned riigifirmad börsile. Sellega viitas Kalm sellele, et ennekõike lasub otsuse tegemine selles osas riigil endal ja seda juhtival valitsusel.

Küll aga juhtis ta tähelepanu mõnele olulisele nüansile, mis tuleks enne seda läbi mõelda. «Ettevõtte seisukohalt peab olema kõigepealt selge, milleks raha on vaja kaasata - et selleks oleks olemas mõni suurem projekt,» lausus Kalm. Tallinna Sadama puhul tõi ta sellesse suurusjärku jääva projektina välja Vanasadama ala arendusplaani.

«Teiseks, ütlen ausalt - olles ka ise börsiettevõttes töötanud -, et ma üldiselt suhtun positiivselt. See aitab ettevõtet veelgi läbipaistvamaks muuta juhtimise mõttes ja fokusseerib veelgi selgemalt,» jätkas Kalm.

Kolmandana tõi Tallinna Sadama juht välja, et ta mõistab seda, et riigil võib olla huvi elavada börsi. «Loomulikult börsi ettevõtted tutvustavad riiki. Kui oled noteeritud ka väljaspool Tallinna, kas Londonis või kuskil mujal, siis läbi selle saab riik oma ettevõtteid ja [majandus]keskkonda promoda. See ei ole väikesele riigile mitte väheoluline,» sõnas Kalm.

Ta lisas, et infrastruktuuri ettevõtte puhul ei olegi börsile mineku järel niivõrd oluline tohutu kasv, kui kas või see, et temast saab hea dividendimaksja. «Ka sellised ettevõtted sobivad põhimõtteliselt börsile,» märkis Kalm. Ta on seda meelt, et selles suhtes võiks mitu täna riigile kuuluvat ettevõtet börsile sobida. «Ka valmidus on nii mõnelgi riigiettevõttel,» lisas Kalm.

Mis puudutab Tallinna Sadama valmisolekut, ütles ettevõtte juht, et viimasel ajal on nad oma juhtimist ümber kujundanud ja kogu ettevõtet läbipaistvamaks teinud. «Kui asuda seda korralikult ette valmistama, siis see valmidus on kindlasti olemas,» kinnitas Kalm.

Samas on Tallinna Sadama juht erinevalt investeerimispankur Henrik Igastast - kes pakkus, et näiteks Eleringi puhul võiks kaaluda ka enamusosaluse börsile viimist - seda meelt, et riigiettevõtete börsile viimisel tuleks börsile viia siiski vaid vähemusosalus.

«Osad on strateegilised ettevõtted ja seal peab ikkagi väga ettevaatlik olema enam kui 50-protsendilise erastamise osas. Ma mõtleks enne üheksa korda,» märkis Kalm. Küll aga lisas ta, et seda tuleb iga ettevõtte puhul hinnata eraldi. «See on riigistrateegiline küsimus, mina oleks sellega tiba ettevaatlik,» sõnas Tallinna Sadama juht.

