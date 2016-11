Rakvere lihakombinaadi omanik alustas Baltikumi äritegevuse üle sisejuurdlust

Uurimisega soovitakse saada kinnitust, et HKScan Baltikumi äripiirkondades on järgitud hea juhtimise tava ja HKScan tegevusjuhiseid.

Sisejuurdlus kestab mõned nädalad. Osa HKScan Baltikumi juhtkonnast on selguse saamiseni vabastatud oma töökohustustest. Kontserni turundusjuht Anne Mere vastutab ajutiselt HKScan Baltikumi tegevuste eest, alludes HKScan Oyi tegevjuht Jari Latvanenile.

Anne Mere on töötanud HKScan’is 13 aastat, olles muuhulgas olnud HKScan Soome ja Baltikumi jaemüügi eest vastutav ning AS Rakvere Lihakombinaat (alates 2014 AS HKScan Estonia) tegevjuht.

«Me peame oluliseks, et HKScan’is peetaks alati kinni hea juhtimise tavast ja ettevõtte tegevusjuhistest. Selle kindlustamiseks oleme alustanud sisejuurdlusega,» ütles tegevjuht Latvanen.

«Äritegevuse jätkumine tagatakse kogenud asendusmeeskonna abil ja sisejuurdlus ei mõjuta meie igapäevast toimimist. Me kõik loodame, et saame võimalikult kiiresti tagasi tavpärasesse töökorraldusse,» lisas Latvanen.