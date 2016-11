IRLi, Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide maksuteemalised läbirääkimised jätkuvad ka täna. Lasse Lehise sõnul võib tulumaksu osas ilmselt tulla variant, et koos maksuvaba tuluga tõstatakse maksumäära. «Mis tähendab kõrgemapalgalistel maksukoormuse tõusu. Justkui oleks astmeline tulumaks, aga tegelikult ei ole, » märkis Lehis.

Ta lisas, et tulumaksumäära tõus on eelkõige emotsionaalselt paljudele ehmatav, sest tavainimene ei mõtle selle peale, et kui võtta arvesse ka mahaarvamised ja tagastused, siis nn efektiivne tulumaksu määr on praegu keskmiselt 16% kandis. «Kui tõsta nii maksumäära kui maksuvaba tulu, siis efektiivne määr võib jääda samaks või enamikul isegi langeda. Kõik sõltub sellest, kas pidada oluliseks numbrimaagiat või süveneda sisusse, » lausus Lehis.