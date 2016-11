Läti tahab idufirmadest oma trumbi teha

Majandusministeeriumis on ette valmistatud seadusemuudatused, mis puudutavad maksukergendust ja välisekspertidele antavaid viisasid, vahendab Äripäev.

Alustavate ettevõtete tegevuse toetamise seadus on seimi eelarvekomisjoni laual ja läheb juba teisele lugemisele.

Kostub nurinat, et kavandatavad muudatused loovad Läti majanduskeskkonnas ebavõrdse olukorra. Uut idufirmade seadust kritiseeritakse selle eest, et see lämmatab väikeäride süsteemi, samuti on soodustusi võimalik kuritarvitada – sõnade start-up ja riskikapital abiga saab maksusoodustusi ja teisi hüvesid, mis teistele ettevõtjatele on vaid unistus. Loe edasi Äripäevast.