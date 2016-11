Sotsiaalmaksu lae üllatav võitja

Kvalifitseeritud töökäte Eestisse meelitamiseks tuleb kehtestada sotsiaalmaksu lagi, ütles tööandjate keskliidu maksupoliitika töögrupi juht, OÜ Krimelte juhatuse esimees Jaan Puusaag, kirjutab Äripäev.

Enim hoiaks kokku töötlev tööstus. Nimelt on Eestis koguni 543 töötleva tööstuse ettevõtet, milles saab kokku üle 1600 töötaja keskmiselt palka ligi 4900 eurot. See tähendab, et ainuüksi töötlev tööstus suudaks sotsiaalmaksu lae kehtestamisel hoida aastas kokku 10,8 miljonit eurot.

See on viiendik kogu maksuvõidust, mida sotsiaalmaksu lagi Eesti ettevõtetele tooks. Loe edasi Äripäevast.