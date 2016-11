Vesterbacka: Tallinn-Helsingi tunnel on valmis vähem kui 10 aasta pärast

«Me alustame 2018. või 2019. aastal, me saame selle valmis 2023. või 2024. aastal ja see läheb maksma 15 miljardit eurot,» ütles Vesterbacka rahvusvahelise valitsus- ja korporatiivsuhete agentuur Milton Nordics Eesti esinduse avamisüritusel. «Tunnelis hakkavad liikuma Hiinas valmistatud kiirrongid. Hiinlastel on väga kaasaegne kiirraudteetehnoloogia, mis võimaldab sõita Tallinna kesklinnast Helsingi lennujaama 20 minutiga,» lisas ta.

Esimest korda rääkis Vesterbacka tunneliplaanidest sel suvel, mil ta lahkus Rovio turundusjuhi kohalt. Ajalehele Helsinkin Sanomat ütles ta lahkumise põhjuseks, et on aeg tegelda suurte tegudega.