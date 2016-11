Ligi: maksude tõstmine ja laenamine ning selle betooni valamine on eelmise sajandi arusaam majandusest

«Maksude tõstmine ja laenamine ning selle betooni valamine on eelmise sajandi arusaam majandusest,» ütles Ligi Reformierakonna saadetud pressiteates. Tema sõnul tekitab see tasakaalutut paisumist lihtsamates sektorites. «Aga Eestil on vaja keerulisema ja tulusama majanduse eelistamist,» leidis kunagine rahandusminister.

Ligi toonitas, eelarvetasakaalu rikkumine on lühinägelik ning lähtub ainult lühiajalistest poliitilist huvidest ja muudab riigi tuleviku ebakindlaks.

«Tööjõumaksude tõstmine omakorda on kahjulik tööhõivele ja palgatõusule. Mis aga veel halvem, maksustada kõrgemalt just kvalifitseeritumate töökohtade teket vähendab meie konkurentsivõimet ega lase ka madalatel palkadel tõusta,» lausus Ligi, kelle sõnul ei saa madalate palkade probleemi lahendada maksutõusudega, vaid kõrgemapalgalise majanduse stimuleerimisega.

«Eriti kahetsusväärne on IRLi osalemine eelarvepoliitika põhja laskmises, kuna veel 2010. aastal nõudsid nad eelarvetasakaalu kirjutamist põhiseadusse, et nii teise käega masu lahendamist enda arvele kirjutada,» märkis ta.