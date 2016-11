Kinnisvaraturgu tabas ootamatu langus

Maa-ameti andmetel toimus kogu Eestis 3873 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on 9,7 protsenti septembrist oktoobrikuu jooksul täpsustatud andmetel vähem. Aastavõrdluses langes tehinguaktiivsus 6,2 protsenti.

Langus tabas ka Tallinna kinnisvaratehingute hulka. Maa-ameti andmete kohaselt toimus 1177 ostu-müügitehingut, mis on septembrist 4,5 protsenti vähem. Aastavõrdluses langes antud näitaja 0,6 protsenti, selgub kinnisvarabüroo Uus Maa oktoobrikuu kinnisvaraülevaatest.

Korteritehingute hulk aga kasvas ning nagu juba pikemat aega, moodustavad neist uued korterid kolmandiku. Kui septembris müüdi 787 korterit, siis oktoobris oli see arv 805 korterit. Ruutmeetri mediaanhinnaks Tallinnas kujunes oktoobris 1547 eurot. Võrreldes septembriga toimus 3,4-protsendiline langus. Aastavõrdluses jätkus tõus ning mulluse oktoobriga võrreldes oli selleks 5,5 protsenti.

Eramu- ja suvilaturg püsib vägagi stabiilsel tasemel juba pikemat aega. Kui septembris müüdi neid 32, siis oktoobris oli see arv 28 ning hoonestamata elamumaid oli viis, võrreldes septembri kümnega.

Tartus toimus maa-ameti andmetel oktoobris 181 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis aasta lõikes on veidi alla keskmise tulemus. Võrreldes septembriga langes tehinguaktiivsus 10,8 protsenti, aastaga 2,7 protsenti.

Kortereid müüdi 143 (septembris 156), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 1176 eurot. Kui kuuga kasvas antud näitaja 2,1 protsenti, siis aastaga 6,3 protsenti. Eramuid ja suvilaid müüdi kümme (septembris 15) ning hoonestamata elamukrunte neli.

Ida-Virumaal oli oktoober tehinguaktiivsuselt taas vaiksem. Maa-ameti andmetel toimus 290 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on 15,2 protsenti septembrist madalam tulemus. Aastataguse ajaga võrreldes toimus aga 4,3-protsendiline langus.

Tehingute hulk vähenes ka enamikel tähtsamatel maakonna korteriturgudel. Narvas müüdi 61 korterit (septembris 68), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 424 eurot. Kui kuuga langes hinnatase 1,9 protsenti, siis aastaga 0,5 protsenti.

Kohtla-Järvel müüdi 69 korterit (septembris 65), mille ruutmeetri mediaanhinnaks tuli 72 eurot. Võrreldes septembriga kukkus hinnatase 13,1 protsenti ning aastavõrdluses 1,4 protsenti.

Jõhvis müüdi aga 18 korterit (septembris 29), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 264 eurot. Kui septembriga võrreldes langes antud näitaja 5,3 protsenti, siis aastaga kasvas see 15,8 protsenti. Jõhvis müüdi ka kuus eramut (septembris 2), elamukrunte ei müüdud.

Oktoobris toimus Pärnus 96 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on aasta keskmisel tasemel. Maa-ameti andmeil langes tehinguaktiivsus kuuga 22,6 protsenti samas kui aastaga kasvas see 11,6 protsenti. Kortereid müüdi 62 (septembris 89), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 982 eurot. Kui kuu jooksul langes pinnaühiku hind protsendi võrra, siis aastaga kasvas see 12,7 protsenti. Eramuid müüdi üheksa (septembris kaheksa) ning hoonestamata elamumaakrunte üks (septembris neli).

Viljandi kinnisvaraturul oli oktoober tehingute arvult keskmisel tasemel. Maa-ameti andmeil müüdi 29 objekti, mis on septembrist 32,6 protsenti vähem. Mulluse oktoobriga võrreldes langes tehingute hulk aga 31 protsenti.

Kortereid müüdi 15 (septembris 24), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 575 eurot. Kui septembriga võrreldes langes antud näitaja 13,1 protsenti, siis aastaga kerkis see 9,5 protsenti. Eramuid müüdi viis (septembris üheksa) ning elamukrunte kolm.

Rakvere kinnisvaraturg on viimastel kuudel mõõdukalt aktiivne ja kerges kasvutrendis olnud. Maa-ameti andmetel toimus oktoobris 33 müügitehingut, mis on septembrist 3,1 protsenti enam. Aastavõrdluses toimus 26,9 protsenti kasv.

Kortereid müüdi 26 (septembris 25), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 478 eurot. Võrreldes septembriga langes hinnatase 23,4 protsenti ning 2015. aasta oktoobriga võrreldes protsendijagu. Eramuid müüdi neli (septembris kolm) ning elamukrunte üks.

Kuressaares toimus oktoobris 25 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis maa-ameti statistika kohaselt on 7,4 protsenti madalam tulemus. Mulluse oktoobriga võrreldes langes tehingute hulk 19,4 protsenti, kuid tuleb taas korrata, et väikestel kinnisvaraturgudel on suured protsendid kerged tulema, sest igal tehingul on suurem kaal.

Kortereid müüdi 20 (septembris 16), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 714 eurot. Võrreldes septembriga langes antud näitaja 13,3 protsenti, samas kui aastaga kasvas see 4,1 protsenti. Eramuid müüdi kolm (septembris seitse) ning hoonestamata elamukrunte kaks (septembris üks).

Haapsalus toimus oktoobris 28 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis viimase 12 kuu lõikes on täiesti korralik tulemus. Maa-ameti andmete kohaselt langes tehingute hulk kuuga 6,7 protsenti, samas kui aastataguse ajaga võrreldes tehti 16,7 protsenti enam tehinguid.

Kortereid müüdi 20 (septembris 21), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 586 eurot. Kui kuuga tõusis antud näitaja 6,8 protsenti, siis aastaga suisa 32 protsenti. Müüdi ka neli eramut (septembris kolm) ning üks elamukrunt.