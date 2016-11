Riigiga sõlmitud lepingu järgi pidid oktoobrist mandri ja suursaarte vahel sõitma hakkama uued parvlaevad, kuid Poola ja Türgi laevatehased ei suutnud neid õigeks ajaks valmis ehitada, mistõttu pidi Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad rentima parvlaevad seniselt vedajalt, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Kuna leping nägi ette, et oktoobrist peavad reisijaid teenindama uued laevad, peab Tallinna Sadam maksma riigile trahvi. Summa pole veel teada ning see selgub ilmselt mitmes osas.

Ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda selgitas, et esialgu tuleb trahv selle eest, milline oli olukord 1. oktoobri seisuga: «Täna hindab ministeerium trahvi suurust ja on TS Laevu teavitanud, et me trahvi teeme.»

