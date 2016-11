Meediaanalüütik: trükimeedia pole surnud

Parafraseerides Mark Twaini, et kuuldused trükimeedia surmast on tugevasti liialdatud, selgitasid uuringufirma Kantar Emori eest kõnelenud Külli Esko ja Peeter Teedla, et trükimeedia on endiselt Eestis massimeedia staatuses, mida tarbib kokku koguni 691 000 lugejat.

Ettekandest selgus, et paberlehe lugeja on aktiivsem ja keskendunum meediatarbija, kui teiste platvormide kasutajad, seega jääb paberis eksponeeritud reklaam ka palju tõenäolisemalt silma.

Leht pakub lugejale stabiilsust, traditsioone ja lugemis-ning teadmishuvi rahuldamise võimalust.

Konverentsi üheks peaesinejaks olnud Rootsist pärit meediaanalüütik Staffan Hulten võrdles trüki- ja veebireklaami efektiivsust. Tema sõnul on veebireklaamiga aega inimestes tähelepanu tekitada palju vähem kui seda trükireklaamis ning seetõttu määravad veebireklaami edukuse hoopis teised väärtused kui trükireklaamis. Reklaam paberil on tema sõnul märgatavam ja tõhusam.

«Näiteks trükireklaami puhul maksab endiselt reklaami suurus, sest see suudab köita rohkem meie tähelepanu. Kui lehekülje suurusele reklaamile pühendame 5-6 sekundit, siis veebis on see vaid pool sekundit kuni sekund, seega on reklaami suurus trükimeedias väga tähtis,» selgitas Hulten.

Samas märkis Hulten, et sellel, millisel leheküljel reklaam asub, ei oma mõjukusele mingit märkimisväärset efekti ning on seetõttu teisejärguline. «Tähtis on teostus ja selle selge sõnum,» ütles ta.

Printreklaami üks positiivseid külgi on eksperdi sõnul ka võimalus nõrgematel kaubamärkidel silma hakata. Seda tõestavad uuringud, mis näitavad, et lehereklaam on veebireklaamist kuni 22% tõhusam.

Meediaanalüütik tõdes, et trükimeedia pole kindlasti mitte ajale jalgu jäänud ega oma väärtust minetanud ning tema hinnangul kestab paberleht ja trükireklaamid veel pikka aega. «Trükimeedia haare on võib-olla pisut vähenenud, kuid see-eest pole kuhugile kadunud tema mõjukus,» kinnitas Staffan Hulten.

Teiste seas jagasid oma kogemusi Õhtulehe kauaaegne peatoimetaja Väino Koorberg, ning Getty Images’i juhtivanalüütik Jacqueline Bourke tegi ettekande sellest, millised on olnud maailma printreklaami visuaalsed trendid viimase kümne aasta jooksul.