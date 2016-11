IT-miljonär Hardi Meybaum: Trumpi plaanid head ei pruugi tähendada

Praegu USA riskikapitaliettevõttes Matrix Partners töötava Meybaumi sõnul on turud tegelikult olnud üsnagi stabiilsed peale Trumpi võitu, mis on olnud paljudele üllatus.

«Kahjuks on raske konkreetselt öelda mõju majandusele, sest Trump on olnud oma plaanides väga ebakonkreetne, » nentis ta, lisades, et Trump on visanud õhku, et muudab ettevõtete ostmise ja müümise karmimaks, muudab tööviisade saamist keerulisemaks ja arvab, et näiteks Apple peaks kogu tootmise Hiinast tagasi Ameerikasse tooma. «See kindlasti midagi head kaasa ei too, » tunnistas Meybaum.

Meybaumi hinnangul võib tema enda tööle Trumpi valimisvõit mõju avaldada eelkõige turgude kaudu. «Kui need peaksid kukkuma, muutub start-upidel investeeringute kaasamine keerulisemaks, mis tähendab seda, et meie Matrix Partnersis peame rohkem keskenduma olemasolevate ettevõtete toetamisele ja vähem uute investeeringute tegemisele,» ütles Meybaum.