Peeter Koppeli kolm soovitust majanduspoliitika tegemiseks

- ainult ettevõtlus loob maksustatava väärtuse. Tegemist on haruldase elukaga, mis muneb kuldmune täna ja igavesti. Selle eluka ära praadimine ja korraga ära söömine on seega üpriski lühinägelik;

- võlal on intressid, intresside maksmine eeldab majanduskasvu ning laenukoormusel on maksimaalne võimalik ülempiir, millest edasi läheb asjaajamine raskeks. Madalad intressid ei ole igavesed;

- majanduses on vaat et olulisim asi stiimul või motivaator. Kuna neid ei suudeta piisavalt juhtida, on mõistlik süsteemi võimalikult vähe torkida. Kõige lühinägelikum on aga kedagi aktiivselt motiveerida vähem ette võtma või vähem tööd tegema.