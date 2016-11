Mis on eduka laadalmüüja saladus?

Nutiterminal on tavapärasest makseterminalist pisem ja see on juhtmevabalt ühendatud nutitelefoni või tahvelarvutiga, mis kasutab Android või iOS tarkvara. Terminal on peale väljaostmist kliendi oma ja seda saab kasutada kõikjal, sõltumata ajast ja asukohast, vaja on vaid andmesideühendust. Nii sobib nutiterminal kasutamiseks ka kõige pisematele kauplejatele ja teenusepakkujatele, suurematest tegijatest rääkimata. Nutiterminaliga käib arveldamine tõeliselt kiirelt, kuna sellega saab vastu võtta nii tavamakseid kui ka puutevabu viipemakseid. Viipekaartidega saab tasuda alla 10-euroste ostude eest ilma kaarti terminali panemata ja PIN-koodi sisestamata – tuleb vaid makseterminalile viibata.

Paljudel üle Eesti toimuvatel laatadel ja messidel on lausa aastakümnete pikkused traditsioonid – need on tõeliselt oodatud suursündmused nii müüjate kui ka ostjate seas. Siin on valik mõnedest suurematest eesootavatest laatadest. Leia endale sobiv müügikoht ja kauple muretult!

Tallinna Käsitöömess 02.- 04. detsembril Tallinna Lauluväljakul

Kolmeks päevaks muutub Tallinna lauluväljak käsitööliste ja käsitöösõprade mekaks. Kui tahad müüa käsitööd, nutikat eestimaist disaini, kunsti ning muidugi maitseelamusi, siis siin on ostjad!

Tartu Jõululaat 02.-04. detsembril Tartu Näituste messikeskuses

Traditsiooniline Jõululaat, kust leiab kogu jõulukraami alates põnevatest ja omanäolistest kingitustest kuni jõulukaunistuste ja jõululaua parimate paladeni välja.

Suur Tallinna Jõululaat 16.-18. detsembril Tallinna Lauluväljakul

Suur Tallinna Jõululaat on kogupere jõulufestival, mis toob naeratuse näole ja jõulurõõmu südamesse. Tallinna Lauluväljak muutub kolmeks päevaks jõulumaaks, kust leiab lisaks meelelahutusele ka kõik jõuludeks vajaliku.

Tallinna jõuluturg 18. november – 7. jaanuar Tallinna Raekoja platsil

Käsitöö ja ehedad jõulumaitsed tuntud headuses. Lapsi ootab jõuluvana, rikkalik meelelahutusprogramm ja tõeline jõulumeeleolu!

Suur Vanamõisa Kevadlaat 6.-7. mai 2017 Vanamõisa vabaõhukeskuses Saue vallas

Laadale on oodatud kauplejad istikute, vanavara, aianduskaupade, käsitöö ja toiduga.

Luige Maaelu Näituslaat 12.-14. mai 2017

Siit leiad kõik koduaias vajamineva

Türi XXXX Lillelaat 19.– 21. mai 2017

Juba aastakümneid algab kevadine aiahooaeg tuhandetele aiandushuvistele just Türi Lillelaadalt. Laadal esindatud aiandusfirmad, puukoolid ja eraaiad teevad rikkalikult pakkumisi, millest iga aiahuviline võib leida täiendust oma koduaiale. Saadaval on laias valikus istikuid ja taimi nii tarbe- kui iluaeda, aiatarbeid, töövahendeid ja majapidamiskaupu. Käsitöömeistrid esitavad kõikvõimalikest materjalidest käsitöötooteid.

Jäneda Aia- ja Lillepäevad 27.-28. mai 2017

Kõik aias vajamineva leiad Jänedalt. Lisaks kaubeldakse käsitöö, toidu- ja tööstuskaubaga.

Eesti Talupäevad 29.-30. juuli 2017 Jänedal

Kui tegeled põllumajandusega või mõne sellega lähedalt seotud alaga, siis juuli viimane nädalavahetus tasub broneerida Talupäevade tarvis. Tegemist on selle ala suurüritusega, kus saavad kokku ostjad ja müüjad ning muidu huvilised.

Hauka Laat 12.-13. augustil 2017 Antslas

Pikkade traditsioonidega suurlaat, kus kaubeldakse vaat et kõigega ning kuhu tullakse kaugelt ja lähedalt.