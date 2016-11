«Ega poliitikud elavad oma elu, nad kunagi kellegi käest arvamust ei küsi, vahepeal moodustavad mingi ekspertgrupi - see kõik on näilisus,» märkis suurettevõtja Märt Vooglaid võimuvahetusega kaasneda võivaid maksu- ja majanduspoliitilisi muudatusi kommenteerides. «Seal on ju inimesed, kes ei ole mitte kunagi ju ühtegi reaalset töökohta omanud väljaspool riigisektorit,» nentis ettevõtja.

Ta on seisukohal, et poliitilist eliiti ei ole juba aastaid huvitanud poliitiline sidusus ega ka see, mida nende sammud majandusele tähendavad. «Rahandusminister Sesteril tegelikult on vist mingisugune ammune kokkupuude reaalmajandusega, aga rohkem mul ei tule isegi silme ette, kes seal reaalmajandusest midagi jagaks. Kodanik Ligil pole ju minu meelest kunagi rahandusministrina, kui ta mingid seadusemuudatused tegi, vaevunud isegi mõtlema, mismoodi see võiks reaalselt mõjuda majandusele,» nentis Vooglaid.

-Eesti programmeerija hakkab tööd tegema Bangladeshi ettevõttes

Mis aga puudutab viimastel päevadel aset leidvaid IRLi, SDE ja Keskerakonna võimukoalitsioone, siis tekitab ettevõtjas kõige teravamat reaktsiooni Keskerakonna plaan astmeline tulumaksu kehtestada. «Fakt on see, et kui nad täna hakkavad astmelist tulumaksu sisse seadma, noh, siis andke andeks - mul on ka väike kogemus IT-sektoris, kus me ostame inimesi täna tikutulega üles 5000-eurose palgaga -, siis unustage ära,» lausus Vooglaid, kes viiks sellisel juhul kohe oma ettevõtte Eestist ära.

«Niipea, kui te panete siia astmelise tulumaksu, siis see tähendab seda, et mingil hetkel ei ole ka Eesti IT-sektor konkurentsivõimeline. Mul on lihtsam maksta Bangladeshis sellele samale programmeerijale, kes täna siin istub. Sama Eesti mees, kes aga hakkab tööd saama Bangladeshi ettevõttes,» põhjendas ettevõtja.

«Ükskõik, kas see on Keskerakond, sotsiaaldemokraadid või ükskõik, kes seda teeb - tehke aga, võtke aga nendelt kõrgepalgalistelt rohkem maksu, küll te näete, et vähemalt IT-sektor, kus Eesti on näinud aastaid vaeva, et olla e-riik ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, kolib kohe mõnda teise majandusüksusesse tööle ja eks me siis pärast näeme,» jätkas Vooglaid.

Ettevõtja sõnul ei ole siin midagi rõõmustada, et rikastelt võetakse raha ära, kuna maailma mõistes ei ole need inimesed rikkad, vaid sooviga saada Eesti keskmisest palgast suuremat palka, on nad lihtsalt konkurentsivõimelised. «Kui nende kallale minnakse, siis hakkab poliitikute klaster siin tublide, riiklikult toetatud põllumeestega hakkavad seda maad jagama,» nentis Vooglaid.

Mis aga puudutab loodava valitsusliidu plaane võtta majanduskasvu turgutamiseks ja suurinvesteeringuteks laenu, siis sarnaselt Urmas Sõõrumaa ja terve rea teiste ettevõtjatega seda plaani Vooglaid igati toetab. «Minu meelest see on mõistlik, kui selleks on ka mingi infrastruktuuri plaan olemas, pimedalt pole mõtet,» sõnas ta.

-Michali teedeehituse plaan hea, Karilaiu Haapsalu raudtee mitte

Tema meelest oleks kindlasti üks objekt, mis seda vääriks, senise majandus- ja taristuministri Kristen Michali enne valitsuse kukkumist välja käidud plaan ehitada kolm suuremat maanteed neljarealiseks. «Väga õige, isegi liiga vähe mastaapselt ajas seda asja,» märkis ettevõtja, kes on seda meelt, et mingi hetk tuleb Tallinna-Tartu maantee Mäo ristist Tartuni neljarealiseks ära ehitada.

«Selline hea tee on kõige parem regionaalpoliitiline alus üldse. Kui sõiduvahe väheneb näiteks tunni võrra, siis tekib siia maailma märkamatult kiire elamine,» nentis Vooglaid. Küll aga leiab ettevõtja, et majandusministri kohale pakutud keskerakondlase Jaanus Karilaiu idee võrgustada kogu Eesti raudteega ja ehitada taas raudtee Haapsaluni välja, on lausa kuritegelik.

«See ju tegelikult on erakätes olev raudtee ja ehitatakse selle maa peale mingi 70-kilomeetrine lõik selle asemel, et investeerida see raha siiasamma Narva ja Tallinna vahele - ja uskuge mind, et kaubarongid käivad märksa kiiremini ja tekib riigile palju tulu,» põhjendas Vooglaid. Tema sõnul on Haapsalu raudtee väljaehitamine vaid väga kitsa grupi huvi.

«Täna tuli Karilaid Haapsalust, kes ajab mingit oma asja, siis tuleb järgmine vend Viljandist ja siis teeme Viljandisse ka raudtee, ja siis tuleb järgmine majandusminister Kuressaarest ja ütleb, et kuulge, teeme silla valmis,» lisas ta. Ettevõtja sõnul on sellised ettepanekud selge märk suure pildi puudumisest.

Kuigi üldiselt jätavad Vooglaidu tema enda kinnitusel poliitikute liivakastimängud külmaks ja endale teadaolevalt ei ole ta ka viimased kaks aastat ühtegi erakonda toetanud, selgub võimu kaotanud Reformierakonna kvartaliaruannetest, et viimase kolme aasta jooksul on erakonna liikmest ettevõtja siiski olnud suuruselt neljas toetaja 63 000 euroga.

Voolaiu enda kinnitusel võibki selle näol olla tegemist kolmeaasta taguse annetusega. «Tõesti, kolm aastat tagasi vist midagi andsin,» märkis erakonna liikmest suurettevõtja.

