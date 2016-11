Portaal: Poola PKO võib ära osta Baltikumis ühinevad Nordea ja DNB

PKO ostis kolm aastat tagasi Nordea äritegevuse Poolas 694 miljoni euro eest.

Poola panga esindajad ütlesid, et pank plaanib uusi oste välismaal, nagu toodi välja ka eelmisel nädalal esitletud uues strateegias. Leedu eksperdid peavad ostu jällegi loogiliseks sammuks.

«See oleks asjakohane, kuna pank on juba ostnud Poola Nordea,» tsiteeris portaal anonüümset Eesti allikat.

«PKO on just heaks kiitnud uue strateegia. See näeb ette laienemist välismaale, mis toetab panga klientide huve,» ültes PKO korporatiivkommunikatsiooni juht Izabela Swiderek-Kowalczyk.

Nordea ja DNB panga Leedu, Läti ja Eesti tegevuse ühendamisel tekib Baltikumi suuruselt teine pank. Ühinemine peaks saama lõpule viidud 2017. aasta teises pooles.

Nordea panga Baltikumi kõneisik Signe Lonerte sõnas, et pank ei kommenteeri kuulujutte ja spekulatsioone. Nordea ja DNB jätkavad oma tööd Balikumis, sõnas ta.