Majapidamistööd on Suurbritannias väärt triljon naela

Kodused majapidamistööd, mis nõuavad küll palju aega, aga mille eest palka ei maksta, võivad majanduse jaoks olla väga suure väärtusega. Nii selgus Ühendkuningriigis avaldatud uuringust, et kui sellised tööd oleksid tasustatud, võidaks brittide majandus aastas triljon naela, kirjutab Business Insider.

Ühtlasi tuli välja, et naised teevad keskmiselt 60 protsenti rohkem tasustamata tööd kui mehed. Nimelt kulutavad mehed töödele nagu lastehoid või pereliikmete ringisõidutamine keskmiselt 16 tundi nädalas, samas kui naiste puhul on sama näitaja 26 tundi. Ainuke töö, millesse mehed naistest rohkem aega panustavad, ongi sõitmine – see tähendab siis kas teiste sõidutamist või kodu ja töökoha vahel liiklemist.

Uuringu andmeil teevad kõige vähem tasustamata majapidamistöid täiskohaga üliõpilased, kõige rohkem aga lapsepuhkusel viibivad emad.

Suurbritannia statistikaamet pani kokku ka online-kalkulaatori, kus igaüks saab välja arvutada, kui palju majapidamises veedetud töötunnid väärt on. Kalkulkaatorile saab ligi siit.