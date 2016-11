Eesti majandus kasvas kolmandas kvartalis 1,1 protsenti

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on töögrupi välja töötatud ettepanekud asjalikud.

Ettevõtjad loodavad, et vasakpööre Eesti poliitikas ei tähenda kõrgemaid makse ja riigi suuremat sekkumist majandusse.

Analüütikud: normaalne majanduskasv ongi paari protsendi juures

Eesti Pangaliidu ja uudisteagentuuri BNS korraldatud arutelul tõdesid pankade analüütikud, et majanduse edasiseks kasvuks on kõik eeldused loodud. Nii kiiret kasvu, nagu me eelmisel kümnendi nägime, aga tõenäoliselt enam ei tule.