«Astmeline tulumaks on olnud Keskerakonna põhimõte aastaid. Eesmärk on, et madalama sissetulekuga inimesed teeniksid rohkem. Arvame endiselt nii. Kindlasti on arutluse all ka IRLi madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse süsteemi edasiarendamine,» selgitas Ratas.

Ühtlasi leiab tõenäoline uus Eesti peaminister Jüri Ratas, et Eesti vajab maksuerisusi ja ettevõtte tulumaksu.

Pikemalt saab Ratase intervjuud lugeda Äripäevast.