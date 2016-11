Kinnisvarafirmad: virtuaalreaalsuse kasutus muutub järjest olulisemaks

Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liige Mika Sucksdorff rääkis kinnisvara konverentsil, et virtuaalreaalsuse tulek kinnisvarasse on kindlasti tulevikuteema.

«Inimene paneb prillid pähe ja saab näha seda vaadet, mis ta korteri aknast paistma hakkab,» rääkis ta, lisades, et selles valdkonnas on lähiajal oodata palju katsetusi.

Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud tõi välja, et virtuaalreaalsus koputab aknale. «Samas kui palju seda reaalselt kasutama hakatakse, näitab aeg,» märkis ta. Samas tõi Laud välja, et tehnoloogia kasutamisega ei tasu üle pingutada, vaid pigem mõõdukaks jääda, kuna kliendid on erinevad.

1Partner Kinnisvara partneri Tanel Tarumi sõnul on kinnisvara muutunud väga tehnoloogiakeskseks.

«Lisaks digitaalsete müügikanalite tekkimisele on juurde tulnud tootepõhised vidinad. Kardinaid saab nihutada iPadist. Tekkimas on uus standard ja nutikate vidinate abil kinnisvara opereerimine on muutnud elementaarseks,» märkis ta.

Küsimuse peale, et mis seisus on praegu elukondliku kinnisvara arendamine, vastasid arendajad, et makromajanduslik keskkond on soosiv ja Tallinnas, eriti äärelinnades, on veel kasvuruumi.

«On kaks tegurit, mis korterikinnisvara tagant lükkavad: Tallinn kasvab elanike arvult ja olemasolev elamufond amortiseerub,» rääkis Laud.

«Buumiilminguid täna ei ole, kuna palgakasv on korrelatsioonis kinnisvara ruutmeetri hinnakasvuga. Inimeste ostujõud kinnisvara ruutmeetri kohta ei ole vähenenud. Tallinna äärelinnas on kasvupotentsiaali.»

Tarum tõi aga välja, et tõenäoliselt on väga aktiivne korterituru kasv läbi ja nii suurt protsentuaalset hüpet järgmistel aastatel enam ei näe.

«See kasv jääb kuskil 25-35 protsendi juurde,» märkis ta.

Nii Sucksdorff, Tarum ja Laud osalesid KUMU-s toimunud rahvusvahelise kinnisvarakonverents elukondliku kinnisvaraturu diskussioonipaneelis «Vahendustegevuse tänapäev ja tulevik – kuidas ja kas tehnoloogia areng hakkab mõjutama sektorit?»