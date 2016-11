«Need ongi päriselt majanduse jaoks olulised asjad, millele lahendusi pakutakse – kust saada töökäsi, kuidas tõsta tootlikkust ja suurendada teadus- ja arendustegevust,» loetles Tamsar pressiteates.

«Raportis käiakse välja rohkem ja ka vähem lennukaid ideid ja ma väga loodan, et uus loodav koalitsioon ei lase end segada tõigast, et töörühma kutsus kokku eelmine peaminister. Koalitsioonilepet ette valmistades tuleb vältida tabuteemasid, pakutud ideed läbi analüüsida ja Eesti majanduse arengu heaks rakendada,» ütles Tamsar. «Ilma majanduse kasvuta ei ole võimalik sotsiaalsektori, hariduse, tervishoiu jm kulusid suurendada või üsna pea isegi praegusel tasemel hoida. See on ka põhjus, miks majanduskasv on nii oluline ja tuleb valitsusel prioriteediks seada.»

Tamsare sõnul tuli raportis ootuspäraselt ühe keskse probleemina välja Eesti erasektori maksumaksjate arvu kiire vähenemine ja vajadus rakendada Eesti tööturul kõik tööjõulised inimesed – sh soodustada osaajaga töötamist, vähenenud töövõimega inimeste, noorte ja vanemaealiste tööturule tulemist jm.

«Kuid, nagu ka tööandjate arvutused on näidanud, sellest ei piisa ja raport toob välja, et peame asuma otsustavalt tegutsema meile vajalike oskustega välistööjõu Eestisse meelitamise nimel – lihtsustades tööloa andmise poliitikat, suurendades sisserändekvooti ja tegeledes ka juba Eestisse tulnud välismaalaste, sh tudengitega, et nad siia tööle ja väärtust looma jääksid,» ütles Tamsar.

Ta lisas, et tööandjad on korduvalt teinud ettepaneku alandada ka välistöötajatele makstava palga nõuet sektori keskmiseni. «Selle raporti valguses võiks aga isegi öelda, et see saaks olla üleminekuperioodiks ja tegelikult tuleb palganõue päriselt kaotada,» ütles Tamsar.