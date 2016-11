Rubiku kuubik vabanes kaubamärgi kaitse alt

Rubiku kuubiku kaubamärgi omanik Briti mänguasjafirma Seven Towns oli seejuures sama vaidluse madalamas kohtuastmes kaks aastat tagasi Saksamaa konkurendiga Simba Toys võitnud. Toonases otsuses väideti, et kuubikul on eriline disain, mis käib 28 liikmesriigis kaitse alla.

Tänavu mais väitis kõrgema kohtuastme nõunik aga, et Simba Toysil on õigus ning kaubamärk ei tohiks olla kaitse all, kuna kuubiku kuju ja toimimise puhul on tegu tehnilise lahendusega, mitte disainiga. Euroopa Kohus nõustus täna selle arvamusega, väites, et tehniline lahendus ei tohiks olla monopolina vaid ühe ettevõtte käes.