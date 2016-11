Registreeritud töötuse määr kasvas 4,2 protsendini

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar ütles valitsuse tänast välismaalaste seaduse muutmise otsust pressiteate vahendusel kommenteerides, et tegu on vaid pooliku sammuga.

Peaminister Taavi Rõivase sõnul on töökoha loomise toetust antud kolmele ettevõttele 81 töökoha loomiseks ja lähiajal on plaanis toetusega luua veel 200 või rohkem töökohta.

Täna on tööjõupuudus oluliselt suurem kui tööpuudus ning üha enam kasutavad töötukassa abi ka need, kellel on töökoht olemas.

Töötus soomlaste seas tüürib taas kaheksa protsendi peale

Kui augustis oli töötus Soomes langenud 7,2 protsendini, siis septembris hakkas see taas tõusma, küündides 7,7 protsendini. Nii on see taas võtnud suuna aastataguse töötusemäär suunas, toona oli see 8,4 protsenti.