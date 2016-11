«Vähe räägitakse sellest, et kui praegu võtta kogu Eesti ettevõtluse makstud tulumaks dividendidelt ja jagada see kogu Eesti ettevõtete teenitud kasumiga, siis täna on Eesti ettevõtete tulumaks 14 protsenti. See on hetkeseis. Kui võtta, et Lätis on vaja maksta 15 protsenti kohe tekkinud tulult, siis me olemegi väga konkurentsivõimelised keskeltläbi,» rääkis Puusaag.

Puusaag ei usu, et kui muuta ettevõtete maksustamist nii, et kehtestada kohe makstav tulumaks ja jätta ära dividendide maksustamine, riik eelarvesse rohkem raha koguks.

