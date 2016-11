IEA: OPEC-i riigid pumpavad toornaftat rekordtasemel

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) hoiatab, et on olemas risk sattuda veelgi suuremasse sõltuvusse Lähis-Ida naftast olukorras, kus madalamad naftahinnad takistavad valitsuste pingutusi nõudluse piiramisel, kirjutab Financial Times.

Üha enam spetsialiste ja investoreid usub, et selle aasta veebruaris saavutas nafta hind põhja, mis tähendab, et ilmselt jääb ka vähem kui euro maksev bensiiniliiter tulevikus vaid unistuseks.

Päris- või libaralli: nafta on kallinenud kahe kuuga enam kui kolmandiku võrra

«Miks nafta hind ei pruugi enam tõusta?» «Miks tõuseb nafta hind eeldatust rohkem?» «Nafta hind võib kukkuda, võimalik, et väga kõvasti.» «Nafta hind on saavutanud põhja.» See on vaid väike valik majandusasjakirjanduses viimastel nädalatel ilmunud selleteemaliste artiklite pealkirjadest, mis näitavad, et ega analüütikutel ole eriti selget ettekujutust, milliseks võib nafta hind lähemas või kaugemas perspektiivis kujuneda.